Президент США и председатель КНР обсудят нападение России на Украину в пятницу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут разговор в пятницу, 18 марта. Обсуждать в том числе и войну России против Украины, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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“Это часть наших постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР. Лидеры двух стран обсудят вопросы управления конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес”, - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Детали
Разговор между Байденом и Цзиньпинем анонсировали после интенсивной семичасовой встречи советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и китайского дипломата Ян Цзечи в Риме.
Салливан предупредил коллегу о том, что Китай ждут “потенциальные последствия” в случае поддержки республикой россии.
Напомним
Джо Байден объявил о предоставлении дополнительных 800 миллионов долларов США помощи Украине. Она будет иметь форму прямой передачи оборудования украинским военным, чтобы помочь защитить страну от нападения россии.