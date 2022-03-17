Президент США и председатель КНР обсудят нападение России на Украину в пятницу

Цитата

“Это часть наших постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР. Лидеры двух стран обсудят вопросы управления конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес”, - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Детали

Разговор между Байденом и Цзиньпинем анонсировали после интенсивной семичасовой встречи советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и китайского дипломата Ян Цзечи в Риме.

Салливан предупредил коллегу о том, что Китай ждут “потенциальные последствия” в случае поддержки республикой россии.

Напомним

Джо Байден объявил о предоставлении дополнительных 800 миллионов долларов США помощи Украине. Она будет иметь форму прямой передачи оборудования украинским военным, чтобы помочь защитить страну от нападения россии.