Байден назвал Путина "кровавым диктатором и настоящим головорезом"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "настоящим головорезом", выступая в четверг на мероприятии, посвященном Дню Святого Патрика. Слова прездента приводит CNN, передает УНН.
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На ежегодном обеде друзей Ирландии на Капитолийском холме Байден назвал Путина "кровавым диктатором, настоящим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины".
Байден также заявил, что Ирландия "активизировалась" перед российской агрессией против Украины. Он отметил, что отношения между Ирландией и Соединенными Штатами "приобретают еще более интенсивный форум сотрудничества, чем когда-либо, из-за нейтралитета Ирландии".
"Путин платит высокую цену за свою агрессию, и она является одной из причин, по которой цена становится такой высокой", - сказал Байден.
Президент также упомянул о своем предстоящем телефонном разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином в пятницу, пошутив, что Си "помнит все, что я сказал".
"Шутки в сторону, - продолжил Байден, - он (Си - ред.) не верит в то, что демократия может сохраниться в 21 веке".
Добавим
Вчера, Байден заявил журналистам, что Путин является "военным преступником" из-за войны России против Украины.