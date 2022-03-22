Путин отказался слушать собственную разведку из-за провала в войне в Украине

Детали

Как пишет ведомство, путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина. А уже через несколько недель стало известно и о карательных мерах в отношении разведывательного подразделения ФСБ.

Так, генерал Сергей Беседа и еще один офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест. Заместитель начальника Национальной гвардии Роман Гаврилов был отправлен в отставку.

Издание сообщает, что все эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали оккупанты, а в кремле во всем обвиняют именно разведку.

По мнению экспертов, которые цитирует Focus, путин придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их в россии, и за ее пределами. В связи с этим, сообщать диктатору неутешительные новости - большой вызов на который никто не решается.

Путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает больше об Украине, чем все остальные.

Сообщается, что единственный, к кому прислушивается лидер террористов - это министр обороны Шойгу, и возможно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что президент рф владимир путин сменил около 1000 персональных сотрудников и ассистентов в феврале. Он боится, что его могут отравить.