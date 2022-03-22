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Путин отказался слушать собственную разведку из-за провала в войне в Украине

Путин отказался слушать собственную разведку из-за провала в войне в Украине

Киев • УНН

 • 682937 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Из-за провала в войне в Украине, которую инициировала российская федерация, диктатор страны владимир путин отказался слушать собственную разведку, так как считает, что сам знает больше об Украине, чем все остальные. Об этом пишет Focus, сообщает УНН.

Детали

Как пишет ведомство, путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина. А уже через несколько недель стало известно и о карательных мерах в отношении разведывательного подразделения ФСБ.

Так, генерал Сергей Беседа и еще один офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест. Заместитель начальника Национальной гвардии Роман Гаврилов был отправлен в отставку.

Издание сообщает, что все эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали оккупанты, а в кремле во всем обвиняют именно разведку.

По мнению экспертов, которые цитирует Focus, путин придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их в россии, и за ее пределами. В связи с этим, сообщать диктатору неутешительные новости - большой вызов на который никто не решается.

Путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает больше об Украине, чем все остальные.

Сообщается, что единственный, к кому прислушивается лидер террористов - это министр обороны Шойгу, и возможно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что президент рф владимир путин сменил около 1000 персональных сотрудников и ассистентов в феврале. Он боится, что его могут отравить.

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