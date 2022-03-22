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У Путіна заявили, за яких умов застосують ядерну зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Росія може використати ядерну зброю, "тільки якщо для країни виникне реальна загроза". Про це в інтерв'ю CNN сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає УНН.

У Путіна заявили, за яких умов застосують ядерну зброю

Деталі

В інтерв'ю кореспондентові CNN Пєсков не виключив, що росія розгляне можливість застосування ядерної зброї.

На питання, за яких умов путін зможе використати ядерний потенціал країни-агресора, Пєсков відповів: "Якщо це є екзистенційною загрозою для нашої країни, то, можливо".

Крім того, на питання, чого путін, на думку його прес-секретаря, вже досяг в Україні, Пєсков заявив, що "поки нічого не досяг".

Він також заявив, що військове вторгнення на територію України, яке кремль обізвав "спеціальною військовою операцією" - "проводилося суворо відповідно до заздалегідь встановлених планів та цілей".

Додамо

21 березня неназвані високопосадовці США повідомили WSJ, що після невдачі із захопленням Києва президент росії володимир путін змінить тактику у війні з Україною. Він переходить до стратегії "захисту основних територіальних цілей", шукаючи відповідних важелів, щоб змусити Банкову погодитися на позаблоковість.

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