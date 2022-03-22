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У Путина заявили, при каких условиях применят ядерное оружие

Киев • УНН

 • 2946417 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Россия может использовать ядерное оружие" только если для страны возникнет реальная угроза". Об этом в интервью CNN сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает УНН.

У Путина заявили, при каких условиях применят ядерное оружие

Детали

В интервью корреспонденту CNN Песков не исключил, что россия рассмотрит возможность применения ядерного оружия.

На вопрос, при каких условиях путин сможет использовать ядерный потенциал страны-агрессора, Песков ответил: "Если это является экзистенциальной угрозой для нашей страны, то, возможно".

Кроме того, на вопрос, чего путин, по мнению его пресс-секретаря, уже достиг в Украине, Песков заявил, что "пока ничего не достиг".

Он также заявил, что военное вторжение на территорию Украины, которое кремль обозвал "специальной военной операцией" - "проводилось строго в соответствии с заранее установленных планов и целей".

Добавим

21 марта неназванные высокопоставленные лица США сообщили WSJ, что после неудачи с захватом Киева президент россии владимир путин изменит тактику в войне с Украиной. Он переходит к стратегии "защиты основных территориальных целей", ища подходящих рычагов, чтобы заставить Банковую согласиться на внеблоковость.

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