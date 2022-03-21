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путін переходить до плану "Б": у кремлі змінюють стратегію - WSJ

путін переходить до плану "Б": у кремлі змінюють стратегію - WSJ

Київ • УНН

 • 441783 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Після невдачі з захопленням Києва президент росії володимир путін змінить тактику у війні з Україною. Він переходить до стратегії "захисту ключових територіальних цілей", шукаючи відповідні важелі, щоб примусити Банкову погодитися на позаблоковість. Про це WSJ повідомили неназвані високопоставлені офіційні особи США, інформує УНН.

Деталі 

Як зазначається, путін хоче змусити Київ прийняти претензії рф на південні та східні території України. Таким чином, росія хоче створити "сухопутний коридор" між заходом країни і окупованим у 2014-му Кримом, а також розширити контроль над Донбасом.

При цьому президент рф продовжить свій військовий тиск, зокрема обстріли міст, розраховуючи, що це змусить Зеленського відмовитися від сподівань долучитися до альянсу з Заходом і погодитися на нейтральний статус та інші вимоги кремля.

Як зазначають американські високопосадовці, якщо вимоги путіна не задовільнять, рф спробує утримати усі зайняті її регулярними військами території і продовжить ескалацію.

"Виходячи з наших військових оцінок, схоже, путін повертається до тактики блокади", - заявив інший представник США.

За його словами, для громадян в оточених містах це означає тижні, а, можливо, місяці ракетних і артилерійських атак армії рф.

Також у США сумніваються, що путіну вдасться захопити Київ з таким опором українського суспільства, як зараз, тільки якщо він не назбирає достатньо військ.

Як наголошує видання, інтерпретація стратегії путіна не є результатом офіційної оцінки розвідувальної спільноти, а лише точкою зору деяких посадовців, які мають доступ до секретної інформації. Вони не гарантують, що ця стратегія обов’язково спрацює.

Колишній високопоставлений чиновник Держдепу Деніел Фрід зазначив, що ціль путіна захопити Україну не змінилась, "змінилась тільки його тактика".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США не вводитимуть свої війська до України, але підтримають таке рішення членів НАТО.

Українські Національні Новини

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