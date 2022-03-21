путин переходит к плану "Б": в кремле меняют стратегию - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. После неудачи с захватом Киева президент россии владимир путин сменит тактику в войне с Украиной. Он переходит к стратегии "защиты основных территориальных целей", ища соответствующие рычаги, чтобы заставить Банковую согласиться на внеблоковость. Об этом WSJ сообщили неназванные высокопоставленные официальные лица США, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, путин хочет заставить Киев принять претензии рф на южные и восточные территории Украины. Таким образом, россия хочет создать "сухопутный коридор" между западом страны и оккупированным в 2014-м Крымом, а также расширить контроль над Донбассом.
При этом президент рф продолжит свое военное давление, в частности обстрелы городов, рассчитывая, что это заставит Зеленского отказаться от надежд вступить в альянс с Западом и согласиться на нейтральный статус и другие требования кремля.
Как отмечают американские чиновники, если требования путина не удовлетворят, рф попытается удержать все заняты ее регулярными войсками территории и продолжит эскалацию.
"Исходя из наших военных оценок, похоже, путин возвращается к тактике блокады", - заявил другой представитель США.
По его словам, для граждан в окруженных городах это означает недели, а, возможно, месяцы ракетных и артиллерийских атак армии рф.
Также в США сомневаются, что путину удастся захватить Киев с таким сопротивлением украинского общества, как сейчас, только если он не соберет достаточно войск.
Как отмечает издание, интерпретация стратегии путина не является результатом официальной оценки разведывательного сообщества, а лишь точкой зрения некоторых должностных лиц, которые имеют доступ к секретной информации. Они не гарантируют, что эта стратегия обязательно сработает.
Бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэниел Фрид отметил, что цель путина захватить Украину не изменилась "изменилась только его тактика".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США не будут вводить свои войска в Украину, но поддержат такое решение членов НАТО.