путин переходит к плану "Б": в кремле меняют стратегию - WSJ

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Как отмечается, путин хочет заставить Киев принять претензии рф на южные и восточные территории Украины. Таким образом, россия хочет создать "сухопутный коридор" между западом страны и оккупированным в 2014-м Крымом, а также расширить контроль над Донбассом.

При этом президент рф продолжит свое военное давление, в частности обстрелы городов, рассчитывая, что это заставит Зеленского отказаться от надежд вступить в альянс с Западом и согласиться на нейтральный статус и другие требования кремля.

Как отмечают американские чиновники, если требования путина не удовлетворят, рф попытается удержать все заняты ее регулярными войсками территории и продолжит эскалацию.

"Исходя из наших военных оценок, похоже, путин возвращается к тактике блокады", - заявил другой представитель США.

По его словам, для граждан в окруженных городах это означает недели, а, возможно, месяцы ракетных и артиллерийских атак армии рф.

Также в США сомневаются, что путину удастся захватить Киев с таким сопротивлением украинского общества, как сейчас, только если он не соберет достаточно войск.

Как отмечает издание, интерпретация стратегии путина не является результатом официальной оценки разведывательного сообщества, а лишь точкой зрения некоторых должностных лиц, которые имеют доступ к секретной информации. Они не гарантируют, что эта стратегия обязательно сработает.

Бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэниел Фрид отметил, что цель путина захватить Украину не изменилась "изменилась только его тактика".

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