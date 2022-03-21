США не вводитимуть свої війська до України, але підтримають таке рішення членів НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що країни НАТО можуть прийняти рішення про введення військ в Україну, але США не вводитимуть своїх військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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"Я можу сказати, що американські війська не будуть на території України в даний момент. Президент (Джо Байден – ред.) чітко це сказав, але інші країни НАТО можуть вирішити, що хочуть ввести війська в Україну", - заявила вона.
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Вона зазначила, що США навряд братимуть у цьому участь, але підтримають союзників по НАТО, які ухвалять таке рішення.
Нагадаємо
25 березня президент США Джо Байден відвідає Варшаву. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.