США не будут вводить свои войска в Украину, но поддержат такое решение членов НАТО

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"Я могу сказать, что американские войска не будут на территории Украины в данный момент. Президент (Джо Байден - ред.) четко это сказал, но другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести войска в Украину", - заявила она.

Детали

Она отметила, что США вряд ли будут принимать в этом участие, но поддержат союзников по НАТО, которые примут такое решение.

Напомним

25 марта президент США Джо Байден посетит Варшаву. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.