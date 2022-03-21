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США не будут вводить свои войска в Украину, но поддержат такое решение членов НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что страны НАТО могут принять решение о введении войск в Украину, но США не будут вводить своих войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Я могу сказать, что американские войска не будут на территории Украины в данный момент. Президент (Джо Байден - ред.) четко это сказал, но другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести войска в Украину", - заявила она.

Детали

Она отметила, что США вряд ли будут принимать в этом участие, но поддержат союзников по НАТО, которые примут такое решение.

Напомним

25 марта президент США Джо Байден посетит Варшаву. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

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