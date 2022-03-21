Байден зустрінеться з Дудою у Польщі

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"Президент обговорить, як США разом з нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу в галузі прав людини, викликану невиправданою та неспровокованою війною росії проти України", - йдеться в повідомленні.

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Також, як відомо, перед цим Байден проведе зустріч у Брюсселі з союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами ЄС, щоб обговорити "міжнародні зусилля з підтримки України" та "накласти на росію серйозні та безпрецедентні витрати за її вторгнення".

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