Байден зустрінеться з Дудою у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. 25 березня президент США Джо Байден відвідає Варшаву. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомили у Білому домі, передає УНН.
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"Президент обговорить, як США разом з нашими союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу в галузі прав людини, викликану невиправданою та неспровокованою війною росії проти України", - йдеться в повідомленні.
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Також, як відомо, перед цим Байден проведе зустріч у Брюсселі з союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами ЄС, щоб обговорити "міжнародні зусилля з підтримки України" та "накласти на росію серйозні та безпрецедентні витрати за її вторгнення".
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