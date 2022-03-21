Президент України розповів про звернення до народу Ізраїлю і переговори з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори з росією і про розмову з урядом Ізраїлю. Він наголосив, що в першу чергу він від імені українців звертався до народу Ізраїлю. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Ми все це розуміємо. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет намагається знайти переговорний шлях з росією. І ми за це вдячні, за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з росією, можливо, в Єрусалимі. Це правильне місце, щоб знайти мир, якщо це можливо", - сказав Зеленський.
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