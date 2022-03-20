Зеленський відзначив українських розвідників державними нагородами

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"Особисто вручив державні нагороди українським розвідникам. Прошу поставитись із розумінням – я не можу назвати публічно їхніх імен. Але повірте, що внесок цих людей у нашу оборону настільки вагомий, що ордени та звання Герой України для них – це мінімум, який ми можемо їм дати. Щоб просто віддячити. Їм та усім нашим героям. Завдяки яким ми тримаємось. І непогано", - сказав він.

Нагадаємо

За три тижні війни нагороди отримали 366 співробітників МВС.