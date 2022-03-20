Зеленский отметил украинских разведчиков государственными наградами

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"Лично вручил государственные награды украинским разведчикам. Прошу отнестись с пониманием-я не могу назвать публично их имен. Но поверьте, что вклад этих людей в нашу оборону настолько весом, что ордена и звания Герой Украины для них - это минимум, который мы можем им дать. Чтобы просто отблагодарить. Им и всем нашим героям. Благодаря которым мы держимся. И неплохо", - сказал он.

Напомним

За три недели войны награды получили 366 сотрудников МВД.