За три тижні війни нагороди отримали 366 співробітників МВС – Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку вторгнення рф в Україну нагороди за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вручили 366 співробітникам міністерства внустрішніх справ, із них 86 – посмертно. Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський, інформує УНН.
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"Їхні імена (і полеглих, і живих) вже увійшли в історію. За сюжетами їхніх подвигів, впевнений, буде знята не одна стрічка й написана не одна книжка. Причому не тільки українська. Адже йдеться про тих, хто реально зробив внесок у захист України, Європи й усього цивілізованого світу", — написав Монастирський.
Глава МВС повідомив, що старший сержант поліції Олексій Пономаренко ціною власного життя врятував людей, яких евакуювали з сіл Вишгородського району на Київщині.
А у селі Велика Димерка Броварського району російські окупанти холоднокровно розстріляли начальника варти 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари, лейтенанта служби цивільного захисту Володимира Ярмолюка, який повертався з порятунку мирних жителів.
"Сьогодні о дев’ятій ранку хвилиною мовчання наша велика команда МВС разом із усією країною пом’янула своїх полеглих колег, воїнів-захисників та мирних жителів, які загинули від куль, бомб і ракет російського агресора. Вічна й світла пам’ять", — зазначив Монастирський.
Тиждень тому в Миколаєві гвардієць на відстані кілометра знищив кулеметним вогнем ворожого снайпера, який пару діб дошкуляв захисникам України.
Під Маріуполем, де зараз найскладніша ситуація, кілька днів тому спецзагін Нацгвардії, перебуваючи в ворожому оточенні, знищив 17 спецпризначенців ГРУ росії, бронеавтомобіль "Тайфун", 4 БТРи, 2 ББМ "Рись".
Інспектор сектору реагування патрульної поліції в Харкові разом із військовослужбовцем ЗСУ знищили три танки ворога.
"Таких історій сотні. Захисники й захисниці, я вами пишаюсь! Не можу поки тут назвати вас поіменно. Насамперед із причин вашої безпеки. Але обов’язково це зроблю після нашої перемоги. Знайте, ви найкращі. Слава Україні! Героям, тобто вам, слава!" — додав Монастриський.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами 159 працівників Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС і Держприкордонслужби, 27 із них – посмертно.