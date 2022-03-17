За три тижні війни нагороди отримали 366 співробітників МВС – Монастирський

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 4047 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 20205 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 30969 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 73037 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 136346 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 159967 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 208353 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199380 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186477 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157646 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 61690 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 65044 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 58345 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 61477 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 59055 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 34345 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 28845 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 217950 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 342401 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 599741 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 64565 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 104836 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 131607 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 153838 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 166855 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

За три тижні війни нагороди отримали 366 співробітників МВС – Монастирський

За три тижні війни нагороди отримали 366 співробітників МВС – Монастирський

Київ • УНН

 • 129468 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. З початку вторгнення рф в Україну нагороди за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вручили 366 співробітникам міністерства внустрішніх справ, із них 86 – посмертно. Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський, інформує УНН.

Деталі

"Їхні імена (і полеглих, і живих) вже увійшли в історію. За сюжетами їхніх подвигів, впевнений, буде знята не одна стрічка й написана не одна книжка. Причому не тільки українська. Адже йдеться про тих, хто реально зробив внесок у захист України, Європи й усього цивілізованого світу", — написав Монастирський.

Глава МВС повідомив, що старший сержант поліції Олексій Пономаренко ціною власного життя врятував людей, яких евакуювали з сіл Вишгородського району на Київщині.

А у селі Велика Димерка Броварського району російські окупанти холоднокровно розстріляли начальника варти 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари, лейтенанта служби цивільного захисту Володимира Ярмолюка, який повертався з порятунку мирних жителів.

"Сьогодні о дев’ятій ранку хвилиною мовчання наша велика команда МВС разом із усією країною пом’янула своїх полеглих колег, воїнів-захисників та мирних жителів, які загинули від куль, бомб і ракет російського агресора. Вічна й світла пам’ять", — зазначив Монастирський.

Тиждень тому в Миколаєві гвардієць на відстані кілометра знищив кулеметним вогнем ворожого снайпера, який пару діб дошкуляв захисникам України.

Під Маріуполем, де зараз найскладніша ситуація, кілька днів тому спецзагін Нацгвардії, перебуваючи в ворожому оточенні, знищив 17 спецпризначенців ГРУ росії, бронеавтомобіль "Тайфун", 4 БТРи, 2 ББМ "Рись".

Інспектор сектору реагування патрульної поліції в Харкові разом із військовослужбовцем ЗСУ знищили три танки ворога.

"Таких історій сотні. Захисники й захисниці, я вами пишаюсь! Не можу поки тут назвати вас поіменно. Насамперед із причин вашої безпеки. Але обов’язково це зроблю після нашої перемоги. Знайте, ви найкращі. Слава Україні! Героям, тобто вам, слава!" — додав Монастриський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський нагородив державними нагородами 159 працівників Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС і Держприкордонслужби, 27 із них – посмертно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07