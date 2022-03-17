За три недели войны награды получили 366 сотрудников МВД – Монастырский

Детали

"Их имена (и павших, и живых) уже вошли в историю. По сюжетам их подвигов, уверен, будет снята не одна лента и написана не одна книга. Причем не только украинская. Ведь речь идет о тех, кто реально внес вклад в защиту Украины, Европы и всего цивилизованного мира", — написал Монастырский.

Глава МВД сообщил, что старший сержант полиции Алексей Пономаренко ценой собственной жизни спас людей, которых эвакуировали из сел Вышгородского района в Киевской области.

А в селе Большая Дымерка Броварского района российские оккупанты хладнокровно расстреляли начальника караула 56-й Государственной пожарно-спасательной части города Бровары, лейтенанта службы гражданской защиты Владимира Ярмолюка, который возвращался по спасению мирных жителей.

"Сегодня в девять утра минутой молчания наша большая команда МВД вместе со всей страной помянули своих павших коллег, воинов-защитников и мирных жителей, которые погибли от пуль, бомб и ракет российского агрессора. Вечная и светлая память", - отметил Монастырский.

Неделю назад в Николаеве гвардеец на расстоянии километра уничтожил пулеметным огнем вражеского снайпера, который пару суток донимал защитников Украины.

Под Мариуполем, где сейчас самая сложная ситуация, несколько дней назад спецотряд Нацгвардии, находясь во враждебном окружении, уничтожил 17 спецназовцев ГРУ россии, бронеавтомобиль "Тайфун", 4 Бтра, 2 ББМ "Рысь".

Инспектор сектора реагирования патрульной полиции в Харькове вместе с военнослужащим ВСУ уничтожили три танка врага.

"Таких историй сотни. Защитники и защитницы, я вами горжусь! Не могу пока здесь назвать вас поименно. Прежде всего по причинам вашей безопасности. Но обязательно это сделаю после нашей победы. Знайте, вы лучшие. Слава Украине! Героям, то есть вам, слава!" - добавил Монастрыский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 159 работников Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и Госпогранслужбы, 27 из них – посмертно.