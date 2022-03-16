Зеленський нагородив орденами 159 держслужбовців, 27 з них - посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 159 працівників Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС і Держприкордонслужби, 27 із них – посмертно. Відповідний указ №141/2022 опублікований на сайті глави держави, передає УНН.
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Нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, “За мужність” та медалями “За бездоганну службу”, “Захиснику Вітчизни” і “За військову службу Україні”.
Нагороди отримали 55 військовослужбовців Національної гвардії, 73 - Національної поліції, троє - Державної служби з надзвичайних ситуацій, 28 - Державної прикордонної служби.
Нагадаємо
6 березня Зеленський нагородив орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які проявили величезний спротив російським окупантам.