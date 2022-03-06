Зеленський нагородив орденами мерів міст, які відзначились в обороні своїх громад
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які проявили величезний спротив російським окупантам, передає УНН.
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Орденом Богдана Хмельницького Третього Ступеня нагороджуються: Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович. Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович. Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович. Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович. Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович. Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.
Орденом Мужності нагороджуються: Мер Харкова Терехов Ігор Олександрович. Мер Миколаєва Сенкевич Олександр Федорович. Мер Чернігова Атрошенко Владислав Анатолійович. Мер Сум Лисенко Олександр Миколайович. Мер Херсону Колихаєв Ігор Вікторович. Мер Мелітополя Федоров Іван Сергійович. Мер Нової Каховки Коваленко Володимир Іванович.
Нагадаємо
Звання "Місто-Герой" отримали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха.