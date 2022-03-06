Звання "Місто-Герой" отримали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха. Про це 6 березня повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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"І наші герої, наші міста герої. Я вирішив відзначити спеціальним званням, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, дуже схожу навалу. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення. Містами-героями стануть: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", - сказав президент.
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