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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Звання "Місто-Герой" отримали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха

Звання "Місто-Герой" отримали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха

Київ • УНН

 • 712923 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха. Про це 6 березня повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"І наші герої, наші міста герої. Я вирішив відзначити спеціальним званням, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, дуже схожу навалу. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення. Містами-героями стануть: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", - сказав президент.

Нагадаємо 

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