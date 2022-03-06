Звание "Город-Герой" получили Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха. Об этом 6 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"И наши герои, наши города герои. Я решил отметить, как это уже когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение. Городами-героями станут: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", - сказал президент.
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