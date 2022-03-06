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Росія офіційно анонсувала обстріли України

Росія офіційно анонсувала обстріли України

Київ • УНН

 • 263870 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Росія офіційно анонсувала обстріл України на 7 березня. Про це 6 березня під час свого відеозвернення сказав президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Вони хочуть вбити ще більше. На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість - побудовані десятиліття тому ще радянською владою. Побудовані у містах. А зараз вони - посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей, сотні тисяч живуть поряд. І це - вбивство. Свідоме вбивство. І я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика реакції на цей анонс. Вдумайтесь, у відчуття безкарності окупантів вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання. Жодного слова. Ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюся, що хоча би завтра ви це помітите, відреагуєте, щось скажете. Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку. Ми точно знаємо, як підуть накази з вертикаллю командування. Ми знаємо все і не пробачимо нічого. На вас чекає трибунал і суд Божий, якщо спробуєте сховатися!", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що зухвалість агресора - це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій не достатньо, бо там не зрозуміли, не відчули, не побачили, що світ дійсно рішучий, дійсно прагне зупинити цю війну.

"Ви не сховаєтеся від цієї реальності , ви не сховаєтеся від нових вбивств в Україні. Багато говорили про гуманітарні коридори, щоденно говорили, про можливість для людей вийти з тих міст, куди прийшла Росія, російські військові. Я вдячний кожному українцю і кожній, які залишаються навіть в оточенні, щоб боронити наші міста, нашу свободу. Але я також знаю, що є люди яким дійсно потрібно вийти, які не можуть залишитись", - сказав президент.

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