Зеленский наградил орденами мэров городов, которые отличились в обороне своих общин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами глав областных администраций и мэров городов, которые проявили огромное сопротивление российским оккупантам, передает УНН.
Детали
Орденом Богдана Хмельницкого Третьей Степени награждаются: Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов Васильевич. Председатель Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович. Председатель Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович. Председатель Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович. Председатель Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич. Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.
Орденом Мужества награждаются: Мэр Харькова Терехов Игорь Александрович. Мэр Николаева Сенкевич Александр Федорович. Мэр Чернигова Атрошенко Владислав Анатольевич. Мэр Сум Лысенко Александр Николаевич. Мэр Херсона Колыхаев Игорь Викторович. Мэр Мелитополя Федоров Иван Сергеевич. Мэр Новой Каховки Коваленко Владимир Иванович.
Напомним
Звание "Город-Герой" получили Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха.