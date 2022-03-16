Зеленский наградил орденами 159 госслужащих, 27 из них - посмертно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 159 работников Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и Госпогранслужбы, 27 из них - посмертно. Соответствующий указ №141/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.
Детали
Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Президент отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого, “За мужество” и медалями “За безупречную службу”, “Защитнику Отечества” и “За военную службу Украине”.
Награды получили 55 военнослужащих Национальной гвардии, 73 - Национальной полиции, трое - Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 28 - Государственной пограничной службы.
Напомним
6 марта Зеленский наградил орденами глав областных администраций и мэров городов, которые проявили огромное сопротивление российским оккупантам.