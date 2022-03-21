Президент Украины рассказал об обращении к народу Израиля и переговорах с рф

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"Израиль имеет свои интересы, стратегию защиты своих граждан. Мы все это понимаем. Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет пытается найти переговорный путь с россией. И мы за это благодарны, за каждое усилие, чтобы раньше или позже мы начали говорить с россией, возможно, в Иерусалиме. Это правильное место, чтобы найти мир, если это возможно", - сказал Зеленский.

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