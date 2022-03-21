Байден встретится с Дудой в Польше

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"Президент обсудит, как США вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной россии против Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Также, как известно, перед этим Байден проведет встречу в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами ЕС, чтобы обсудить "международные усилия по поддержке Украины" и "наложить на россию серьезные и беспрецедентные расходы за ее вторжение".

Напомним

Президент Украины рассказал об обращении к народу Израиля и переговоры с рф.