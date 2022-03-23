В Пентагоне отреагировали на заявления кремля о применении ядерного оружия

Цитата

“Не так должно действовать ответственное ядерное государство”, - сказал Кирби журналистам.

Он подчеркнул, что должностные лица Пентагона “не видели ничего, что могло бы привести к выводу, что нам нужно изменить нашу позицию стратегического сдерживания”. За ситуацией следят ежедневно, добавил Кирби.

Добавим

В интервью корреспонденту CNN пресс-секретарь российского лидера дмитрий песков заявил, что россия может использовать ядерное оружие, если для страны “возникнет экзистенциальная угроза”.

На вопрос, чего уже достиг, по его мнению, путин в Украине, Песков ответил: “пока ничего не достиг”.

Напомним

Из-за провала в войне в Украине диктатор путин отказался слушать собственную разведку. Он, сообщают в СМИ, придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их как в россии, так и за ее пределами.



