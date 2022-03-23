В Пентагоне отреагировали на заявления кремля о применении ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Представитель Пентагона Джон Кирби осудил риторику россии относительно потенциального использования ядерного оружия и назвал ее “опасной”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
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“Не так должно действовать ответственное ядерное государство”, - сказал Кирби журналистам.
Он подчеркнул, что должностные лица Пентагона “не видели ничего, что могло бы привести к выводу, что нам нужно изменить нашу позицию стратегического сдерживания”. За ситуацией следят ежедневно, добавил Кирби.
Добавим
В интервью корреспонденту CNN пресс-секретарь российского лидера дмитрий песков заявил, что россия может использовать ядерное оружие, если для страны “возникнет экзистенциальная угроза”.
На вопрос, чего уже достиг, по его мнению, путин в Украине, Песков ответил: “пока ничего не достиг”.
Напомним
Из-за провала в войне в Украине диктатор путин отказался слушать собственную разведку. Он, сообщают в СМИ, придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их как в россии, так и за ее пределами.