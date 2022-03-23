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У США офіційно назвали дії росії в Україні військовим злочином

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив військовослужбовців рф у скоєнні військових злочинів на території України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Держдепу.

У США офіційно назвали дії росії в Україні військовим злочином

Цитата

"Сьогодні я можу оголосити, що, грунтуючись на наявній на даний момент інформації, уряд США вважає, що російські військові вчинили військові злочини в Україні. Наша оцінка заснована на ретельному аналізі доступної інформації з відкритих і розвідувальних джерел", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також Блінкен сказав, що з моменту початку неспровокованої і несправедливої війни президент росії володимир путін розв'язав безжальне насильство, яке призвело до загибелі і руйнувань по всій Україні.

"Ми бачили численні надійні повідомлення про невибіркові напади та напади, навмисно спрямовані проти цивільних осіб, а також про інші злочини. Російські війська зруйнували багатоквартирні будинки, школи, лікарні, критично важливі об'єкти інфраструктури, цивільний транспорт, торгові центри і машини швидкої допомоги, в результаті чого тисячі ні в чому не винних мирних жителів були вбиті або поранені", - наголосив він.

Як підкреслюється у заяві, багато з об'єктів, по яких наносили удари російські війська, були чітко ідентифіковані як використовувані цивільними особами.

"У тому числі і Маріупольський пологовий будинок, як прямо відзначили в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини від 11 березня. Сюди ж відноситься удар по Маріупольському театру, чітко позначеному словом "діти" великими літерами, видимими з неба. Сили путіна використовували ту ж тактику в Грозному, Чечні, і Алеппо, Сирії, де вони посилили бомбардування міст, щоб зломити волю людей. Їх спроба зробити це в Україні знову потрясла світ і, як тверезо засвідчив президент Зеленський, "омила народ України кров'ю і сльозами", - йдеться в повідомленні.

Блінкен сказав, що, як і у випадку будь-якого передбачуваного злочину, суд, що володіє юрисдикцією щодо злочину, в кінцевому підсумку несе відповідальність за встановлення кримінальної провини в конкретних випадках.

"Уряд США продовжить відстежувати повідомлення про військові злочини і буде ділитися інформацією, яку ми збираємо, з союзниками, партнерами та міжнародними установами та організаціями в міру необхідності. Ми прагнемо домагатися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден прибув до Брюсселя для участі в самітах, присвячених вторгненню росії в Україну.

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