Байден прибув до Брюсселя для участі в самітах, присвячених вторгненню росії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент США Джо Байден прибув до Брюсселя для участі в самітах, присвячених вторгненню росії в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Літак, на якому був Байден, приземлився в аеропорту Брюсселя о 21:03 за місцевим часом після приблизно семигодинного перельоту з Вашингтона.
Як очікується, прем'єр-міністр Бельгії зустріне Байдена в аеропорту. З четверга, 24 березня, Байден почне інтенсивні переговори з НАТО, G7 і Європейським союзом.
Перед вильотом журналісти запитали Байдена, що він хотів би сказати європейським партнерам.
"Я збираюся сказати це їм у вічі. Я збираюся сказати. Все, що я маю сказати, я скажу, коли дістануся", — відповів Байден.
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