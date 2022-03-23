Байден прибыл в Брюссель для участия в саммитах, посвященных вторжению россии в Украину

Детали

Самолет, на котором был Байден, приземлился в аэропорту Брюсселя в 21:03 по местному времени после примерно семичасового перелета из Вашингтона.

Как ожидается, премьер-министр Бельгии встретит Байдена в аэропорту. С четверга, 24 марта, Байден начнет интенсивные переговоры с НАТО, G7 и Европейским союзом.

Перед вылетом журналисты спросили Байдена, что он хотел бы сказать европейским партнерам.

"Я собираюсь сказать это им в глаза. Я собираюсь сказать. Все, что я должен сказать, я скажу, когда доберусь", - ответил Байден.

Напомним

Байден подтвердил применение россией гиперзвуковых ракет.