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Байден подтвердил применение россией гиперзвуковых ракет

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент США Джо Байден подтвердил, что россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам Байдена, россия применила эти ракеты, потому что это единственное, что она может использовать с уверенностью. Такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить. Именно поэтому оккупанты ею и ударили.

"путин не предвидел масштаба или силы нашего единства, и чем больше его спина подпирает стену, тем более суровую тактику он может применить", — сказал глава Белого дома.

Он предупредил о возможной "операции под чужим флагом", которую может осуществить кремль. Президент США напомнил, что рф ложно обвиняет США и Украину в наличии у них химического или биологического оружия. Это может свидетельствовать о том, что путин сам рассматривает возможность применения такого оружия.

"Когда он (путин. - Ред.) Говорит, что НАТО, Украина или США собираются что-то сделать, это означает, что он сам готовится это сделать. Это не шутки", - подчеркнул Байден.

Напомним

Байден провел телефонные переговоры с четырьмя лидерами стран по "скоординированным ответам" на агрессию рф против Украины.

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