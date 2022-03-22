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Байден провів телефонні перемовини із чотирма лідерами країн щодо "скоординованих відповідей" на агресію рф проти України

Байден провів телефонні перемовини із чотирма лідерами країн щодо "скоординованих відповідей" на агресію рф проти України

Київ • УНН

 • 153604 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент США Джо Байден провів телефонні перемовини з чотирма лідерами європейських країн, "щоб обговорити скоординовані відповіді на неспровокований і невиправданий напад росії на Україну", інформує УНН з посиланням на Білий дім.

Деталі 

Байден розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Лідери обговорили свої серйозні занепокоєння з приводу жорстокої тактики росії в Україні, включно з її нападами на мирних жителів. Вони (лідери країн –ред.) наголосили на постійній підтримці України, зокрема шляхом надання безпекової допомоги відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарної допомоги мільйонам українців, які втекли від насильства. Лідери також розглянули останні дипломатичні зусилля на підтримку зусиль України досягти припинення вогню", - зазначили в Білому домі.

Як повідомлялося раніше, цього тижня Євросоюз та США мають запровадити п'ятий пакет санкцій проти рф через те, що вона пішла війною проти України. За запроваджені санкції росія може помститися потужними кібератаками.

"Раніше я попереджав про ймовірність того, що росія може вести зловмисну кіберактивність проти США. Сьогодні я повторюю ці попередження, засновані на розвідувальних даних, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак", - додав Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон допоможе зібрати докази військових злочинів росії в Україні.

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