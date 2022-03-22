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Байден провел телефонные переговоры с четырьмя лидерами стран по "скоординированным ответам" на агрессию рф против Украины

Киев • УНН

 • 153600 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с четырьмя лидерами европейских стран "чтобы обсудить скоординированные ответы на неспровоцированное и неоправданное нападение россии на Украину", информирует УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

Байден разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Лидеры обсудили свои серьезные беспокойства по поводу жестокой тактики россии в Украине, включая ее нападения на мирных жителей. Они (лидеры стран -ред.) Отметили на постоянной поддержке Украины, в частности путем предоставления безопасности помощи отважным украинцам, которые защищают свою страну от российской агрессии, и гуманитарной помощи миллионам украинцев, которые бежали от насилия. Лидеры также рассмотрели последние дипломатические усилия в поддержку усилий Украины достичь прекращения огня", - отметили в Белом доме.

Как сообщалось ранее, на этой неделе Евросоюз и США должны ввести пятый пакет санкций против рф из-за того, что она пошла войной против Украины. За введенные санкции россия может отомстить мощными кибератаками.

"Ранее я предупреждал о вероятности того, что россия может вести злонамеренную киберактивность против США. Сегодня я повторяю эти предупреждения, основанные на разведывательных данных, что российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак", - добавил Байден.

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