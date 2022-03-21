Пентагон допоможе зібрати докази військових злочинів Росії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Пентагон звинуватив російські сили у скоєнні військових злочинів в Україні та заявив, що допоможе зібрати їхні докази, оскільки Кремль скоює невибіркові атаки у рамках навмисної стратегії у війні. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Цитата
"Ми, безумовно, бачимо явні докази того, що російські війська вчиняють військові злочини, і ми допомагаємо у збиранні доказів цього", - заявив на брифінгу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.
"Але є слідчі процеси, які продовжуватимуться, і ми дозволимо цьому статися. Ми збираємося зробити свій внесок у цей слідчий процес. Що стосується того, що з цього вийде, то це не рішення керівництва Пентагону".
Додамо
38 країн офіційно передали повідомлення про звірства, скоєні росією в Україні до Міжнародного кримінального суду.
28 лютого прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що вирішив почати розслідування ситуації в Україні.
Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що українські прокурори збирають усі докази щодо воєнних злочинів Росії на території України.
Президент Володимир Зеленський повідомив 27 лютого, що Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є "демілітаризація і денацифікація України".