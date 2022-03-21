Пентагон поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Пентагон обвинил российские силы в совершении военных преступлений в Украине и заявил, что поможет собрать их доказательства, поскольку Кремль совершает невыборочные атаки в рамках преднамеренной стратегии в войне. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем в сборе доказательств этого", - заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Но есть следственные процессы, которые будут продолжаться, и мы позволим этому произойти. Мы собираемся внести свой вклад в этот следственный процесс. Что касается того, что из этого получится, то это не решение руководства Пентагона".
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38 стран официально передали сообщения о зверствах, совершенных россией в Украине до Международного уголовного суда.
28 февраля прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что решил начать расследование ситуации в Украине.
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что украинские прокуроры собирают все доказательства относительно военных преступлений России на территории Украины.
Президент Владимир Зеленский сообщил 27 февраля, что Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.
Несмотря на прямое вторжение, Кремль отрицает намерения оккупации Украины и заявляет, что целью вторжения является "демилитаризация и денацификация Украины".