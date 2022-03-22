Байден підтвердив застосування росією гіперзвукових ракет

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За словами Байдена, росія застосувала ці ракети, бо це єдине, що вона може використати з упевненістю. Така ракета має звичайну боєголовку, проте її майже неможливо зупинити. Саме тому окупанти нею і вдарили.

"путін не передбачав масштабу чи сили нашої єдності, і чим більше його спина підпирає стіну, тим більш сувору тактику він може застосувати", — сказав очільник Білого дому.

Він попередив про можливу "операцію під чужим прапором", яку може здійснити кремль. Президент США нагадав, що рф неправдиво звинувачує США та Україну в наявності у них хімічної чи біологічної зброї. Це може свідчити про те, що путін сам розглядає можливість застосування такої зброї.

"Коли він (путін. — ред.) каже, що НАТО, Україна або США збираються щось зробити, це означає, що він сам готується це зробити. Це не жарти", — наголосив Байден.

Нагадаємо

Байден провів телефонні перемовини із чотирма лідерами країн щодо "скоординованих відповідей" на агресію рф проти України.