В США официально назвали действия россии в Украине военным преступлением

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 14279 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 41825 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 61076 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 175449 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 102415 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 129659 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 158961 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164498 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 369567 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139687 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 93767 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 83152 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 37572 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 80575 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 61347 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 14539 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 41831 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 175453 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 369572 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 367118 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 25265 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 37681 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 103760 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 135734 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 154876 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

В США официально назвали действия россии в Украине военным преступлением

Киев • УНН

 • 140168 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил военнослужащих рф в совершении военных преступлений на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Госдепа.

В США официально назвали действия россии в Украине военным преступлением

Цитата

"Сегодня я могу объявить, что, основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что российские военные совершили военные преступления в Украине. Наша оценка основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников", - говорится в сообщении.

Детали

Также Блинкен сказал, что с момента начала неспровоцированной и несправедливой войны президент россии владимир путин развязал безжалостное насилие, которое привело к гибели и разрушений по всей Украине.

"Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о неизбирательных нападениях и нападениях, преднамеренно направленных против гражданских лиц, а также о других злодеяниях. Российские войска разрушили многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей были убиты или ранены", - подчеркнул он.

Как подчеркивается в заявлении, многие из объектов, по которым наносили удары российские войска, были четко идентифицированы как используемые гражданскими лицами.

"В том числе и Мариупольский роддом, как прямо отметили в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от 11 марта. Сюда же относится удар по мариупольскому театру, четко обозначенному словом "ДЕТИ" большими буквами, видимыми с неба. Силы путина использовали ту же тактику в Грозном, Чечне и Алеппо, Сирии, где они усилили бомбардировки городов, чтобы сломить волю людей. Их попытка сделать это в Украине снова потрясла мир и, как трезво засвидетельствовал президент Зеленский "омыла народ Украины кровью и слезами", - говорится в сообщении.

Блинкен сказал, что, как и в случае любого предполагаемого преступления, суд, обладающий юрисдикцией в отношении преступления, в конечном итоге несет ответственность за установление уголовной вины в конкретных случаях.

"Правительство США продолжит отслеживать сообщения о военных преступлениях и будет делиться информацией, которую мы собираем с союзниками, партнерами и международными учреждениями и организациями по мере необходимости. Мы стремимся добиваться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден прибыл в Брюссель для участия в саммитах, посвященных вторжению россии в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаКриминал и ЧП
Brent
$59.31
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.53
Золото
$3,064.11
Ethereum
$1,462.55