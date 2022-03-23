В США официально назвали действия россии в Украине военным преступлением

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"Сегодня я могу объявить, что, основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что российские военные совершили военные преступления в Украине. Наша оценка основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников", - говорится в сообщении.

Детали

Также Блинкен сказал, что с момента начала неспровоцированной и несправедливой войны президент россии владимир путин развязал безжалостное насилие, которое привело к гибели и разрушений по всей Украине.

"Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о неизбирательных нападениях и нападениях, преднамеренно направленных против гражданских лиц, а также о других злодеяниях. Российские войска разрушили многоквартирные дома, школы, больницы, критически важные объекты инфраструктуры, гражданский транспорт, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей были убиты или ранены", - подчеркнул он.

Как подчеркивается в заявлении, многие из объектов, по которым наносили удары российские войска, были четко идентифицированы как используемые гражданскими лицами.

"В том числе и Мариупольский роддом, как прямо отметили в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от 11 марта. Сюда же относится удар по мариупольскому театру, четко обозначенному словом "ДЕТИ" большими буквами, видимыми с неба. Силы путина использовали ту же тактику в Грозном, Чечне и Алеппо, Сирии, где они усилили бомбардировки городов, чтобы сломить волю людей. Их попытка сделать это в Украине снова потрясла мир и, как трезво засвидетельствовал президент Зеленский "омыла народ Украины кровью и слезами", - говорится в сообщении.

Блинкен сказал, что, как и в случае любого предполагаемого преступления, суд, обладающий юрисдикцией в отношении преступления, в конечном итоге несет ответственность за установление уголовной вины в конкретных случаях.

"Правительство США продолжит отслеживать сообщения о военных преступлениях и будет делиться информацией, которую мы собираем с союзниками, партнерами и международными учреждениями и организациями по мере необходимости. Мы стремимся добиваться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", - отметил он.

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