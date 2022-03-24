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NY Times: в США разрабатывают план на случай применения россией химического оружия

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Белый дом собрал команду должностных лиц по нацбезопасности (Tiger Team), чтобы обсудить сценарии того, как США и их союзники будут реагировать, если президент россии владимир путин применит свои запасы химического, биологического или ядерного оружия. Они собираются три раза в неделю на секретных сессиях, сообщает УНН со ссылкой на New York Times.

NY Times: в США разрабатывают план на случай применения россией химического оружия

Детали

По словам нескольких официальных лиц, причастных к процессу, команда рассматривает варианты реакций, если путин достигнет территории НАТО, чтобы атаковать конвои, которые везут оружие и помощь в Украину.

Tiger Team также обсуждают вероятность того, что россия распространит войну на соседние страны, включая Молдову и Грузию, и как подготовить европейские страны к притоку беженцев в масштабах, которые до этого не наблюдали.

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Ожидается, что эти чрезвычайные ситуации будут центральными на внеочередной сессии в Брюсселе в четверг, когда президент Соединенных Штатов Джо Байден встретится с лидерами 29 других стран Альянса.

На сегодня Белый дом и генсек НАТО Йенс Столтенберг имеют больше доказательств того, что российский диктатор применит самое мощное оружие из своего арсенала, чем это было месяц назад, сообщают журналисты.

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Одним из главных вопросов, которые обсуждают Tiger Team, - это порог, который может побудить Альянс применить военную силу в Украине. Байден дал понять, что он очень неохотно это делает, опасаясь, что прямое столкновение с россией может вывести конфликт из-под контроля, отмечают журналисты. Как заявил президент США недавно, это ”Третья мировая война".

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