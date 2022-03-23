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НАТО планує передати Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що лідери країн Альянсу 24 березня погодять передання Україні додаткової допомоги, зокрема обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз. Про це він заявив сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНН.

НАТО планує передати Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз

Цитата

"За останній місяць союзники посилили військову підтримку, надавши протитанкові та протиповітряні системи, безпілотники, паливо та боєприпаси, фінансову допомогу та прихистивши мільйони біженців. Завтра я очікую, що союзники погодяться надати додаткову підтримку, зокрема допомогу в кібербезпеці, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститись від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз", - сказав Столтенберг.

Деталі

Він додав, що в НАТО сповнені рішучості зробити все, щоб підтримати Україну, однак "ми відповідальні за те, щоб війна не вийшла за межі України".

Нагадаємо

24 березня у Брюсселі має відбутися позачерговий саміт НАТО у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України. 

Раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО виступить із пропозицією ввести миротворчу місію до України.

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