Президент Польши предложит на саммите НАТО отправить миротворческую миссию в Украину

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"Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюссель, где вместе с правительством представит предложение по миротворческой миссии в Украине", - говорится в статье.

Детали

В то же время, заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил в комментарии СМИ, что такая миротворческая миссия НАТО в Украине может быть возможна “либо через неделю, либо через месяц”.

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24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины. Заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта.

Как стало известно, Польша начала укреплять свои вооруженные силы из-за угрозы нападения со стороны россии и беларуси. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что на данном этапе войны в Украине россия не знает, как дальше проводить наступление на Востоке, поскольку украинские военные удерживают оккупантов и не пропускают дальше.

Поэтому страна-террорист пытается использовать другой плацдарм - беларусь.