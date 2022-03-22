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Президент Польши предложит на саммите НАТО отправить миротворческую миссию в Украину

Киев • УНН

 • 342906 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО выступит с предложением ввести миротворческую миссию в Украину. Саммит Альянса состоится 24 марта в Брюсселе, сообщает УНН со ссылкой на польское издание kronika24.pl.

Президент Польши предложит на саммите НАТО отправить миротворческую миссию в Украину

Цитата

"Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюссель, где вместе с правительством представит предложение по миротворческой миссии в Украине", - говорится в статье.

Детали

В то же время, заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил в комментарии СМИ, что такая миротворческая миссия НАТО в Украине может быть возможна “либо через неделю, либо через месяц”.

Добавим

24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины. Заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта.

Как стало известно, Польша начала укреплять свои вооруженные силы из-за угрозы нападения со стороны россии и беларуси. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что на данном этапе войны в Украине россия не знает, как дальше проводить наступление на Востоке, поскольку украинские военные удерживают оккупантов и не пропускают дальше.

Поэтому страна-террорист пытается использовать другой плацдарм - беларусь.

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