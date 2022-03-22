Президент Польщі запропонує на саміті НАТО надіслати миротворчу місію в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО виступить з пропозицією ввести миротворчу місію в Україну. Саміт Альянсу відбудеться 24 березня в Брюсселі, повідомляє УНН з посиланням на польське видання kronika24.pl.
Цитата
"Президент Анджей Дуда їде на саміт НАТО в Брюссель, де разом з урядом представить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні", - йдеться в статті.
Деталі
Водночас, заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив у коментарі ЗМІ, що така миротворча місія НАТО в Україні може бути можлива "або через тиждень, або через місяць".
Додамо
24 березня в Брюсселі має відбутися позачерговий саміт НАТО у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України. Засідання Європейської Ради відбудеться 24-25 березня.
Як стало відомо, Польща почала зміцнювати свої збройні сили через загрозу нападу з боку росії та білорусі. Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що на даному етапі війни в Україні росія не знає, як далі проводити наступ на Сході, оскільки українські військові утримують окупантів і не пропускають далі.
Тому країна-терорист намагається використовувати інший плацдарм - білорусь.