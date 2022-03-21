Польша готовится к возможной атаке со стороны беларуси и россии - посол

Цитата

"Есть определенные опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", - подчеркнул Дещица.

Детали

Он отметил, что на данном этапе войны в Украине россия не знает, как дальше проводить наступление на Востоке, поскольку украинские военные удерживают оккупантов и не пропускают дальше.

Поэтому страна-террорист пытается использовать другой плацдарм - беларусь.

Однако, как считает Дещица, надо объединить усилия, чтобы такой сценарий не был реализован. Он отметил, что в стране приняли закон об обороне, который укрепляет Вооруженные Силы Польши.

По его словам, Россия распространяет дезинформацию и пропаганду, что Польша якобы хочет забрать западную Украину. Однако это ничего не имеет общего с реальностью.

"Реальность - поляки помогают Украине, тем, кто прибыл в Польшу. Это - беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская нарация о разделении между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", - добавил посол.

Добавим

Сегодня беларусь заявила об отводе своих десантников от украинских границ.

Также в НАТО предупредили о том, что беларусь готовит обстановку для оправдания наступления на Украину и размещения ядерного оружия России.