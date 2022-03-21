У НАТО попередили: білорусь готує обстановку для виправдання наступу на Україну та розміщення ядерної зброї росії

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На умовах анонімності чиновник заявив, що альянс стурбований тим, що білоруські війська можуть приєднатися до бойових дій в Україні.

"Білоруський уряд готує середовище, щоб виправдати білоруський наступ на Україну і неминуче розміщення російської ядерної зброї в білорусі", - сказав представник НАТО.

У той час як білорусь дозволила російським військам використовувати свою територію для проведення наземних і повітряних нападів, НАТО поки не бачить ніяких переконливих доказів того, що білоруські війська брали безпосередню участь у бойових діях в Україні, сказав чиновник.

"Я не кажу вам, що завтра вони закинуть туди ядерну зброю. Я маю на увазі, що вони зробили політичні кроки, щоб тепер мати можливість отримати ядерну зброю, якщо таке рішення буде прийнято", - повідомив чиновник.

Також він охарактеризував конфлікт в Україні як близький до тупикової ситуації, коли українські сили заважають Росії домогтися прогресу, але президент росії Володимир Путін не проявляє готовності відступати.

"Якщо ми не в глухому куті, то швидко до нього наближаємося. Реальність така, що жодна зі сторін не має переваги над іншою", - зазначив він.

За словами чиновника, незважаючи на відсутність значного прогресу за останні два тижні, Путін, схоже, не бажає визнавати невдачу.

За словами чиновника, проблема тупикової ситуації в тому, що вона призведе до "довгої, затяжної битви", яка спричинить за собою "серйозні" людські жертви і збитки.

Жодна зі сторін тут не може перемогти. Жодна зі сторін не буде капітулювати.

Нагадаємо

На початку березня міністр оборони України попередив, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.