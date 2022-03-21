В НАТО предупредили: беларусь готовит обстановку для оправдания наступления на Украину и размещения ядерного оружия рф

Детали

На условиях анонимности чиновник заявил, что альянс обеспокоен тем, что белорусские войска могут присоединиться к боевым действиям в Украине.

"Белорусское правительство готовит среду, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину и неминуемое размещение российского ядерного оружия в Беларуси", - сказал представитель НАТО.

В то время как Беларусь разрешила российским войскам использовать свою территорию для проведения наземных и воздушных нападений, НАТО пока не видела никаких убедительных доказательств того, что белорусские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях в Украине, сказал чиновник.

“Я не говорю вам, что завтра они забросят туда ядерное оружие. Я имею в виду, что они предприняли политические шаги, чтобы теперь иметь возможность получить ядерное оружие, если такое решение будет принято”, - сообщил чиновник.

Также он охарактеризовал конфликт в Украине как близкий к тупиковой ситуации, когда украинские силы мешают России добиться прогресса, но президент России Владимир Путин не проявляет готовности отступать.

“Если мы не в тупике, то быстро к нему приближаемся. Реальность такова, что ни одна из сторон не имеет превосходства над другой”, - отметил он.

По словам чиновника, несмотря на отсутствие значительного прогресса за последние две недели, Путин, похоже, не желает признавать неудачу.

По словам чиновника, проблема тупиковой ситуации в том, что она приведет к "долгой, затяжной битве", которая повлечет за собой "серьезные" человеческие жертвы и ущерб.

Ни одна из сторон здесь не может победить. Ни одна из сторон не будет капитулировать.

Напомним

В начале марта министр обороны Украины предупредил, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.