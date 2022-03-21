В НАТО предупредили: беларусь готовит обстановку для оправдания наступления на Украину и размещения ядерного оружия рф
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Беларусь может вскоре напасть на Украину и готовится потенциально позволить россии разместить ядерное оружие на белорусской земле. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки НАТО пишет The Guardian, сообщает УНН.
Детали
На условиях анонимности чиновник заявил, что альянс обеспокоен тем, что белорусские войска могут присоединиться к боевым действиям в Украине.
"Белорусское правительство готовит среду, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину и неминуемое размещение российского ядерного оружия в Беларуси", - сказал представитель НАТО.
В то время как Беларусь разрешила российским войскам использовать свою территорию для проведения наземных и воздушных нападений, НАТО пока не видела никаких убедительных доказательств того, что белорусские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях в Украине, сказал чиновник.
“Я не говорю вам, что завтра они забросят туда ядерное оружие. Я имею в виду, что они предприняли политические шаги, чтобы теперь иметь возможность получить ядерное оружие, если такое решение будет принято”, - сообщил чиновник.
Также он охарактеризовал конфликт в Украине как близкий к тупиковой ситуации, когда украинские силы мешают России добиться прогресса, но президент России Владимир Путин не проявляет готовности отступать.
“Если мы не в тупике, то быстро к нему приближаемся. Реальность такова, что ни одна из сторон не имеет превосходства над другой”, - отметил он.
По словам чиновника, несмотря на отсутствие значительного прогресса за последние две недели, Путин, похоже, не желает признавать неудачу.
По словам чиновника, проблема тупиковой ситуации в том, что она приведет к "долгой, затяжной битве", которая повлечет за собой "серьезные" человеческие жертвы и ущерб.
Ни одна из сторон здесь не может победить. Ни одна из сторон не будет капитулировать.
Напомним
В начале марта министр обороны Украины предупредил, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.