Білорусь заявила про відведення своїх десантників від українських кордонів

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"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися в пункт постійної дислокації після успішного виконання завдання з посилення ділянок державного кордону Республіки білорусь", - йдеться в повідомленні відомства.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов застеріг білоруських солдатів і заявив, що українські захисники знищать тих, хто перетне кордон з Україною.



Також Данілов додав, що Росія вже використовує територію білорусі для підтримки своєї агресії проти України, але хоче втягнути білорусів у війну ще більше.

Він підкреслив, що "рашизм", на який не звертали увагу більше 20 років, призвів до початку Третьої світової війни. І закликав бізнес європейських країн не фінансувати збройну агресію, відмовитися взагалі від будь-якої співпраці з РФ і не платити податки в країні, яка здійснює масові вбивства мирних людей.