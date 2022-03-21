Беларусь заявила об отводе своих десантников от украинских границ

Цитата

"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков государственной границы республики беларусь", – говорится в сообщении ведомства.

Добавим

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег белорусских солдат и заявил, что украинские защитники уничтожат тех, кто пересечет границу с Украиной.



Также Данилов добавил, что Россия уже использует территорию Беларуси для поддержки своей агрессии против Украины, но хочет втянуть белорусов в войну еще больше.

Он подчеркнул, что "рашизм", на который не обращали внимание более 20 лет, привел к началу Третьей мировой войны. И призвал бизнес европейских стран не финансировать вооруженную агрессию, отказаться вообще от любого сотрудничества с РФ и не платить налоги в стране, которая совершает массовые убийства мирных людей.