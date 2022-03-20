Данилов: если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен

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"Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен. Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину. Президент РФ заставляет Александра Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот понимает, что это будет крахом для Беларуси", - сказал он.

Детали

Также Данилов добавил, что Россия уже использует территорию Беларуси для поддержки своей агрессии против Украины, но хочет втянуть белорусов в войну еще больше.

Он подчеркнул, что "рашизм", на который не обращали внимание более 20 лет, привел к началу Третьей мировой войны. И призвал бизнес европейских стран не финансировать вооруженную агрессию, отказаться вообще от любого сотрудничества с РФ и не платить налоги в стране, которая совершает массовые убийства мирных людей.

Напомним

Белорусские морги переполнены телами российских военных.