Данилов: если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерег белорусских солдат и заявил, что украинские защитники уничтожат тех, кто пересечет границу с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу РНБО.
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"Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен. Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину. Президент РФ заставляет Александра Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот понимает, что это будет крахом для Беларуси", - сказал он.
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Также Данилов добавил, что Россия уже использует территорию Беларуси для поддержки своей агрессии против Украины, но хочет втянуть белорусов в войну еще больше.
Он подчеркнул, что "рашизм", на который не обращали внимание более 20 лет, привел к началу Третьей мировой войны. И призвал бизнес европейских стран не финансировать вооруженную агрессию, отказаться вообще от любого сотрудничества с РФ и не платить налоги в стране, которая совершает массовые убийства мирных людей.
Напомним
Белорусские морги переполнены телами российских военных.