Данілов: якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений

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"Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений. Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну. Президент РФ примушує Олександра Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той розуміє, що це буде крахом для Білорусі", - сказав він.

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Також Данілов додав, що Росія вже використовує територію Білорусі для підтримки своєї агресії проти України, але хоче втягнути білорусів у війну ще більше.

Він наголосив, що "рашизм", на який не звертали увагу понад 20 років, призвів до початку Третьої світової війни. І закликав бізнес європейських країн не фінансувати збройну агресію, відмовитися взагалі від будь-якої співпраці з РФ і не сплачувати податки до країни, яка коїть масові вбивства мирних людей.

Нагадаємо

Білоруські морги переповнені тілами російських військових.