Білоруські морги переповнені тілами російських військових

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Повідомляється, що білоруські медики підписали угоду про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках їм погрожували звільненням. Минулого тижня тіла російських військових у Мозирі повантажили у потяги "Російських залізниць". Це пояснюється тим, що морги вже переповнені трупами.

"Трупів було нереально багато. Люди, які перебували на станції Мозир, були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали і наказали видалити. У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян", – розповів мешканець Мозиря.

Також журналістам розповіли, що шпиталь у Мозирі досі переповнений російськими пораненими військовими. З ними працюють абсолютно всі лікарі, навіть вузькі спеціалісти. Тим часом місцеві жителі тут не можуть зробити рентген – їх відправляють у дитячу лікарню.

За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини поранених росіян приймали від початку війни РФ проти України. Там працюють російські медики. Поранених також доставляють до госпіталю в Костюківці (смт за 10 кілометрів від Гомеля), лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

Як розповіли жителі Гомеля, поранених росіян возять автобусами, вбитих – вантажівками.

"На "Уралі" їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – зазначив мешканець Гомеля.

Нагадаємо

У суботу, 12 березня, українські військові знищили два гелікоптери, два винищувачі та два безпілотники російських окупантів.