За день українські військові знищили 2 гелікоптери, 2 винищувачі та 2 безпілотники російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У суботу, 12 березня, українські військові знищили два гелікоптери, два винищувачі та два безпілотники російських окупантів. Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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"Протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує: два російські вертольоти Ка-52, один Су-34, один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34), два безпілотні літальні апарати. Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами повітряних сил ЗСУ, які потребують уточнення та підтвердження", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що 12 березня по кількох військових об’єктах повітряних сил України було завдано потужних ракетних ударів.
Три крилаті ракети російських військових перехопила протиповітряна оборона, однак більшість із них влучила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові в Київській області.
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