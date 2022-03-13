За день украинские военные уничтожили 2 вертолета, 2 истребителя и 2 беспилотника российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В субботу, 12 марта, украинские военные уничтожили два вертолета, два истребителя и два беспилотника российских оккупантов. Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ, передает УНН.
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"Противовоздушная оборона государства сегодня минусует: два российских вертолетов Ка-52, один Су-34, один неустановленный истребитель (предположительно Су-30см или Су-34), два беспилотные летательные аппараты. Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями воздушных сил ВСУ, которые требуют уточнения и подтверждения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 12 марта по нескольким военным объектам воздушных сил Украины были нанесены мощные ракетные удары.
Три крылатые ракеты российских военных перехватила противовоздушная оборона, однако большинство из них попала в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове в Киевской области.
Напомним
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