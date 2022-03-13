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Белорусские морги переполнены телами российских военных

Белорусские морги переполнены телами российских военных

Киев • УНН

 • 197675 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Госпитали в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля переполнены ранеными российскими военными, а морги - их телами. Об этом информирует УНН со ссылкой на Радые Свабода.

Детали

Сообщается, что белорусские медики подписали соглашение о неразглашении такой информации, в некоторых случаях им угрожали увольнением. На прошлой неделе тела российских военных в Мозыре погрузили в поезда "Российских железных дорог". Это объясняется тем, что морги уже переполнены трупами.

"Трупов было нереально много. Люди, находившиеся на станции Мозырь, были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян", - рассказал житель Мозыря.

Также журналистам рассказали, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен российскими ранеными военными. С ними работают абсолютно все врачи, даже узкие специалисты. Между тем местные жители здесь не могут сделать рентген - их отправляют в детскую больницу.

По сообщениям, в Гомельском центре радиационной медицины раненых русских принимали с начала войны РФ против Украины. Там работают российские медики. Раненых также доставляют в госпиталь в Костюковке (пгт в 10 километрах от Гомеля), больницы скорой помощи и областной клинической больницы.

Как рассказали жители Гомеля, раненых российских возят автобусами, убитых - грузовиками.

"На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда - в Россию", - отметил житель Гомеля.

Напомним

В субботу, 12 марта, украинские военные уничтожили два вертолета, два истребителя и два беспилотники российских оккупантов.

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